Саранск, 13 апреля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Брат губернатора Самарской области Иван Меркушкин стал виновником ДТП, произошедшего в Саранске 8 апреля. В настоящее время республиканское управление ГИБДД разыскивает очевидцев происшествия, сообщает портал srnsk.ru.

13.mchs.gov.ru Последствия ДТП

По данным издания, брат губернатора находился за рулем автомобиля Mercedes. После аварии он снял с транспортного средства государственные номера «007». Также отмечается, что в результате столкновения второй автомобиль влетел в столб, а его пассажиры оказались заблокированы в салоне.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ ГИБДД Мордовии, авария произошла в 8 апреля текущего года в 18:15 мск на улице Осипенко в Саранске. Столкнулись автомобили Mercedes и Ford. В результате пострадали пассажир и водитель Ford, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого назначено расследование, проводится проверка. «У водителя Ford взята кровь на анализ. Водитель Mercedes трезв», — подчеркнули в пресс-службе.