Москва, 13 апреля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. После сделанного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) заявления все временно отстраненные из-за мельдония российские легкоатлеты попадают под амнистию, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на спортсмена Андрея Минжулина.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

Минжулин пояснил, что у него и у его отстранённых коллег превышения нормы, озвученной WADA, не обнаружено. Пробы спортсмены сдали 23−25 февраля.

«У меня в пробе концентрация мельдония составила 50 нг/мл, у Гульшат Фазлетдиновой 50 нг/мл, у Котляровой 25 нг/мл, у Вовк 20 нг/мл», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля WADA сообщило, что допустимым содержанием мельдония в допинг-пробе спортсмена является концентрация менее 1 микрограмма. Проба должна быть взята до 1 марта 2016 года. Такие случаи будут считаться аналогичными со случаями применения препарата до 1 января 2016 года.

Напомним, что препарат мельдоний (милдронат) был внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством с 1 января 2016 г.