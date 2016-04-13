Ярославль, 13 апреля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Ярославле планируют достроить детские сады, замороженные в начале 2016 года по вине подрядчика — ООО «Бизнес-стиль». Об этом на заседании муниципалитета Ярославля заявил и.о. мэра Алексей Малютин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Достигнута договоренность с Правительством Ярославской области о выделении из областного бюджета в 2017 году 402 млн рублей. Софинансирование городского бюджета составит 21 млн рублей. Договор с «Бизнес-стилем» в ближайшее время будет расторгнут, мы через суд изымаем имущество на стройплощадках, они уже взяты под охрану. Мы планируем реконструировать садик на улице Посохова, где раньше располагался детский дом и достроить 2 недостроенных садика», — сказал и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ООО «Бизнес-стиль», выигравшее конкурс на строительство 3 детских садов в Ярославле на улицах Чернопрудной, академика Колмогорова и Тутаевском шоссе остановило работы. Мэрия пытается расторгнуть контракт в суде и вернуть уплаченный аванс.