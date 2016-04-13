Чебоксары, 13 апреля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Чувашии вводят дополнительные меры по ограничению курения. В регионе запретят курить на остановках общественного транспорта, возле многоквартирных домов, в парках и в местах проведения время массовых мероприятий. Соответствующий проект постановления поддержан сегодня, 13 апреля, на заседании чувашского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные опроса Чувашстата по итогам 2014 года

Проект документа разработан Минздравом Чувашии «в целях создания дополнительных условий для защиты прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Дополнительные ограничения коснутся ряда общественных мест и помещений, где курение будет запрещено.

Согласно решению правительства, жителей будут штрафовать за курение на остановках общественного транспорта, у входа в подъезды многоквартирных домов, в местах проведения ярмарок, парадов и массовых мероприятий (на улицах, площадях и строениях, задействованных в мероприятиях). Также запреты на курение будут действовать в подземных и надземных пешеходных переходах, в границах территорий скверов и парков. Здесь будут размещены знаки о запрете курения.

Лица, нарушившие ограничения курения табака, будут привлекаться к административной ответственности. На вопрос о том, как будет исполняться данное решение, замминистра внутренних дел по Чувашии Андрей Тимофеев заверил, что «повальных акций» привлечения к ответственности нарушителей не будет: «Не будем каждого курящего хватать. Будем реагировать в соответствии с законом, в том числе при поступлении соответствующих обращений».