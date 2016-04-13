Якутск, 13 апреля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Почему инициаторы банкротства Ленского объединённого речного пароходства не пришли на заседание суда, что делать с коллекторами, за что депутат Госдумы от Якутии обозвал СМИ помойной ямой и сколько человек претендуют на место замглавы нового якутского министерства — в обзоре ИА REGNUM.

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Челябинцы не пришли на суд «о банкротстве» ЛОРПа

В Арбитражном суде Якутии рассмотрено дело о признании банкротом Ленского объединенного речного пароходства. Из заинтересованных сторон в зале присутствовали только представители ЛОРПа и журналисты, сам заявитель — челябинская компания «ПромТэк» — на заседание не явился, пишет ЯСИА. «Рассмотрение показало, что иск был подан не с целью «обанкротить» предприятие», — отметил начальник юридической службы ЛОРПа Владимир Гриценко.

Основой для рассмотрения дела стала заявка компании «ПромТэк» от 2 марта 2016 года, в которой утверждалось, что «Ленское объединенное речное пароходство по договорам поставки с декабря 2012 года по август 2013 задолжало 1 594 929 рублей за пользование чужими денежными средствами».

По мнению юристов пароходства, компания таким образом пыталась напугать ЛОРП — проще заплатить полтора миллиона, чем ставить под удар возможность получения кредита. Тем более челябинцы должны речникам гораздо большую сумму, чем те обозначили в иске. Руководство ЛОРПа посчитало, что «кормить мошенников» не следует, и решило выступить в суде. На заседание представитель «ПромТэка» не явился. Судья Татьяна Семёнова приняла решение прекратить ранее заведенное дело.

СМИ напоминает, что в 2012 году, когда якутские речники объявили конкурс на покупку бульдозера, выиграла его челябинская компания «ПромТэк». Получив предоплату, они отправили товар. Прибывшая машина оказалась несоответствующей техрегламенту, указанному в договоре. «После торгов мы получили заказ. Мало того, что бульдозер был не того года выпуска, как было заявлено, так еще и участвовал в ударной стройке», — сообщил Гриценко.

Компания «ПромТэк» подала иск о взыскании с ЛОРПа всей суммы долга за бульдозер. Арбитражный суд Якутии вынес решение — обязать речников заплатить челябинцам за предоставленный товар 1,5 млн рублей. Затем пароходство подало встречный иск в Челябинский суд, который в свою очередь взыскал с «ПромТэка» два с лишним миллиона рублей за товар ненадлежащего качества. Кроме того, речники забрали у челябинцев шестьсот тысяч за внесенную ранее предоплату.

«Ограничительные меры не помогут решить проблему с коллекторами»

Адвокат Коллегии адвокатов Якутии Павел Стаценко считает, что нужно запрещать или жестко контролировать коллекторов, а ограничительные меры бессмысленны. События, которые произошли с участием коллекторов и вызвали возмущение общественности, — это элементарные преступные посягательства, заявил он ИА YakutiaMedia. Должность коллекторов получили уголовники, поэтому они так себя и ведут, считает адвокат.

По его мнению, ограничительные меры в отношении деятельности коллекторов — это точечные прижигания, и они не будут эффективными. «Коллекторы — это российские предприниматели, которые всегда найдут выход из ситуации. Вспомните игровые автоматы. Их запретили — появились лотереи. Запретили лотереи — появились продажи каких-то билетов. Коллекторы придумают новые схемы, которые не подпадут под действующее законодательство», — уверен Павел Стаценко. Другой довод, который он приводит не в пользу предлагаемых ограничений, это то, что так называемые коллекторы перестанут звонить или будут представляться несуществующими коллекторскими фирмами.

Договор о переуступке прав является одним из основных гражданско-правовых актов. Поэтому, как считает Стаценко, не должно существовать предприятий, которые занимаются скупкой долгов. Разовая деятельность по оплате за что-то вполне возможна, но не на постоянной основе. При этом он предлагает два варианта решения проблемы. Первый достаточно кардинальный — запретить профессиональную деятельность коллекторов по взысканию долгов. Этим должны заниматься исключительно судебные приставы. Таким образом уничтожить рынок коллекторов.

Согласно второму варианту, деятельность коллекторских служб должна жестко контролироваться. «Они должны получать лицензию или допуски саморегулируемых организаций, как это, допустим, делают оценщики. Кроме того, у коллекторов должны быть минимальные уставные капиталы, чтобы не нанимали уголовников и было что терять», — сказал Павел Стаценко.

Депутат Госдумы от Якутии назвал республиканское СМИ помойной ямой

Федот Тумусов прокомментировал опубликованную в интернете информацию относительно его участия в заседании Комитета ГД по земельным отношениям и строительству. Как пишет YAKUTIA.INFO, в своём аккаунте в социальной сети депутат написал: «Один из сайтов, про который говорят «помойная яма», опубликовал проплаченную статью, в которой Тумусов якобы проголосовал против поправки Михаила Емельянова (в данной поправке коллеги Тумусова предлагается полностью исключить Якутию из-под действия закона о дальневосточном гектаре. — ред.). Якобы сам же предложил и через 10 секунд проголосовал против».

Федот Тумусов отметил, что в тексте материала приводится выдержка из стенограммы — «для пущей важности». «При этом, конечно, умалчивается, что на заседании Комитета по земельным отношениям и строительству, как и во всех других комитетах ГД, голосуют только члены комитета. А я, как известно, не член этого комитета», — были слова депутата.

В заключение Тумусов делает предположение об источнике лживой информации и выносит вердикт потугам своих политических оппонентов: «С учетом того, что подавляющее большинство членов Комитета члены ЕР, а председатель Комитета — член фракции КПРФ, а присутствовавшие члены делегации во главе с Александром Жирковым (спикер регионального парламента — ред.) молча согласились с решением комитета, можно предположить, откуда этот «мусор в помойной яме».

Напомним, на заседании 6 апреля комитет ГД голосовал по поступившим поправкам к законопроекту о так называемом дальневосточном гектаре. В тот день комитет рекомендовал Думе принять в том числе и поправки, поданные Федотом Тумусовым.

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На должность замминистра нового якутского ведомства претендует 11 граждан

11 апреля 2016 года завершился прием предложений на вакантную должность первого заместителя министра по развитию институтов гражданского общества Якутии. По данным департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы администрации главы и правительства Якутии, заявления подали 11 граждан, претендующих на должность государственной гражданской службы в исполнительном органе государственной власти республики, пишет NVpress.ru.

Желание пройти в установленные сроки проверочные мероприятия, тестовые испытания, собеседования и предоставить полный пакет документов изъявили 3 госслужащих, 1 муниципальный служащий, 1 безработный, 1 работник частного предприятия, 2 руководителей общественных организаций, 2 работников бюджетных учреждений и 1 работник правоохранительных органов. Из них женщин — 3, мужчин — 8.

Два претендента входят в состав молодежного правительства Республики Саха (Якутия), двое имеют ученую степень кандидата наук, один является членом Общественной палаты Республики Саха (Якутия), два заявителя — резервисты управленческих кадров республики. Средний возраст кандидатов составляет 37 лет.

Напомним, министерство было создано указом главы республики Егором Борисовым 10 марта. Руководителем нового ведомства днём позже была назначена Сардана Михайлова, ранее возглавлявшая государственный комитет юстиции региона.

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