Москва, 13 апреля, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Повышения банковских взносов в ФСВ не избежать, денег на компенсации для выплат вкладчикам банков, оставшихся без лицензий, уже не хватает. Как выяснил «КоммерсантЪ», отчисления банков в ФСВ в 2016 году могут вырасти на 9−14 млрд рублей.

centralbanking.com Банк

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, повышение базовой ставки отчислений в ФСВ — необходимая мера для сохранения платежеспособности АСВ и доверия к системе страхования вкладов. По его словам, рассматриваемые сейчас варианты увеличения ставки резонно считать несправедливыми, но на этом этапе вряд ли можно найти какой-то иной выход.

«Расчистка» банковской системы началась после того, как к системе были допущены банки, которых там не должно было быть. Как показала практика, более высокие ставки отчислений от таких «рискованных» игроков проблемы принципиальным образом не решают. Значит, за допущенные ошибки при создании системы заплатят крупные банки, и, прежде всего, Сбербанк», — подчеркнул Вернер.

Он уточнил, что на привлекательность ставок по депозитам это существенным образом не повлияет. В среднесрочной перспективе обсуждаемые меры позволят выправить ситуацию с наполняемостью ФСВ, сохранят доверие населения к банковской системе и уменьшат градус дискуссий по поводу использования ЦБ «печатного станка» для латания дыр, уверен эксперт.

Генеральный директор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман надеялся, что решение о повышении ставки отчислений в ФСВ будет приниматься по итогам года, то есть на основе изучения финансовых результатов банковской системы за 2016 год. «Однако 2017 года, видимо, решили не ждать. Это минус. Но есть и плюс: все-таки речь идет не о двукратном повышении ставки (до 0,2%), чего я опасался, а лишь до 0,13—0,14%, да и то не сразу, а постепенно. Такой подход выглядит более приемлемым», — отметил аналитик.

Поможет ли повышение ставки ФСВ ликвидировать дефицит и рассчитаться с долгами перед Центробанком? По мнению Эдермана, причин не доверять расчетам АСВ нет: «Думаю, они вполне реалистично оценивают состояние российского банковского сектора и могут прогнозировать объем выплат вкладчикам, предстоящих в ближайшие годы. Так что, я думаю, повышение ставки действительно позволит АСВ к 2020 году вернуть ЦБ все взятые кредиты. Резюмируя, могу сказать, что повышение ставок отчислений в ФСВ — необходимая мера, без нее никак не обойтись. Но если уж АСВ решило принять эту меру уже в этом году, стоит обсудить все варианты повышения с банковским сообществом, чтобы банкиры смогли выбрать наиболее устраивающий их и наименее болезненный вариант».

Совет директоров АСВ, как пишет «Ъ», рассмотрит три варианта повышения базовой ставки отчисления в ФСВ (не ранее третьего квартала 2016 года) в ближайшие дни. Сейчас ее уровень — 0,1% от ежеквартальных остатков средств физлиц на счетах банка. Однако этих отчислений на страховые выплаты вкладчикам уже не хватает. В июне 2015 года решили, что для этих целей ЦБ может кредитовать агентство.

По данным издания, предлагается три варианта повышения ставки: в первом — до 0,12% с третьего квартала 2016 года и до 0,13% с третьего квартала 2018 года; во втором — до 0,11% с третьего квартала 2016 года до 0,14% с четвертого квартала 2018 года; в третьем — однократное повышение с третьего квартала 2016 года до 0,13%. Каждый из этих вариантов позволит АСВ к 2020 году полностью погасить обязательства перед ЦБ, которые уже составляют 177 млрд руб.