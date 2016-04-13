Якутск, 13 апреля, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков на встрече с будущими выпускниками Мюрюнской юношеской гимназии им. Алексеева обсудил важные для молодежи проблемы, ответил на вопросы по перспективам развития региона, дал советы по выбору будущей профессии. Спикер акцентировал, что специальность должна стать фундаментом для будущей успешной трудовой деятельности во благо республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Александр Жирков встретился с будущими выпускниками Мюрюнской юношеской гимназии им. Алексеева

Александр Жирков на традиционной встрече, с выпускниками гимназии обсудил вопросы привлечения и закрепления местной молодежи в промышленность. Спикер парламента подробно рассказал о деятельности Ил Тумэна по решению данной проблемы, в том числе о парламентских слушаниях в г. Мирный и о мерах по реализации рекомендаций данного мероприятия, обратив внимание на то, что: «Освоение природных ресурсов в Якутии имеет особенности. Промышленность развивается в Западной и Южной Якутии, в центральной и вилюйской группе улусов традиционно развивается сельское хозяйство. Эта территориальная конфигурация не меняется десятилетиями. Коренное население проживает в основном в сельской местности. Уровень занятого населения в промышленных районах опережает уровень занятого населения в улусах республики. В сельской местности наблюдается избыток трудовых ресурсов, поэтому профессиональная переориентация местного населения, прежде всего, молодежи является одним из приоритетных направлений развития республики. Начиная с каждого учителя сельской школы, все должны проникнуться пониманием того, что только комплексный подход, включая систематическую профориентационную работу с выездом на экспедицию школьников и учителей в крупные промышленные предприятия, позволит решить поставленные задачи».

Александр Жирков поинтересовался у выпускников гимназии мотивами выбора профессии и учебного заведения. Спикер Ил Тумэна напомнил о том, что юношеская гимназия изначально создавалась для того, чтобы учащихся нацелить на получение технических специальностей, и не просто технических специальностей, а редких, креативных, востребованных для нашей республики. Он подчеркнул, что эта задача остается для гимназии приоритетом.

Председатель Госсобрания Якутии обратился к гимназистам: «Каждый из вас должен стремиться к тому, чтобы стать в области своей выбранной профессии лучшим. Компетентный, высококвалифицированный специалист всегда выдержит конкуренцию, несмотря на насыщенность рынка труда теми или иными специалистами. Полученная специальность должна стать для вас фундаментом для будущей успешной трудовой деятельности во благо республики».

Александр Жирков ответил на вопросы гимназистов. Молодых людей интересовали законотворческая деятельность Ил Тумэна, проблемы поддержки предпринимательства в республике, законопроект о «дальневосточном гектаре», творческая работа спикера по переводу произведения великого киргизского писателя Чингиза Айтматова на якутский язык.

О задачах, направлениях и особенностях целевого обучения граждан республики, порядке приема в центральные вузы страны рассказал министр профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) Михаил Присяжный. Министр заострил внимание на том, что рекомендованные к поступлению по итогам предметных олимпиад высших учебных заведений выпускники, должны окончательно определиться с выбором вуза для сохранения целевых мест за республикой. Михаил Присяжный пояснил об обязательствах перед республикой обучающихся по целевым направлениям и выразил уверенность в том, что, закончив учебные заведения, юноши будут трудиться на благо родного края.

Проректор по научно-исследовательской работе и естественно-математическому направлению Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Константин Кривошапкин рассказал о том, что СВФУ по международным рейтингам входит в ТОП лучших вузов мира, в число лучших университетов стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики). Проректор подчеркнул, что компетенции, которыми овладевают выпускники СВФУ, позволяет им быть конкурентоспособными в любой отрасли, и университет обращает особое внимание трудоустройству выпускников. Также он обратил внимание на то, что выпускники Мюрюнской юношеской гимназии, как студенты СВФУ, отличаются высоким уровнем подготовки по точным наукам.

Начальник Центральной приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Елизавета Ильина рассказала о правилах приема в университет в этом году.

Завершая встречу, спикер Ил Тумэна Александр Жирков пожелал юношам успешной сдачи единого государственного экзамена и поступления в выбранное учебное заведение.

Напомним, Мюрюнская юношеская гимназия им. В.В. Алексеева как инновационное образовательное учреждение с политехническим профилем обучения, в котором учатся исключительно юноши из разных уголков республики, в 1997 году включена в сеть президентских школ Якутии. Гимназия является победителем Всероссийского конкурса «Лучшие школы России». Учащиеся гимназии становятся победителями и призерами улусных, республиканских и всероссийских научно-практических конференций, предметных олимпиад. Выпускники гимназии поступают в СВФУ имени М.К. Аммосова и вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Томска, Хабаровска, Иркутска. В этом году выпускники нацелены поступить в учебные заведения по направлениям обучения: строительство, электроэнергетика и электротехника, радиотехника, инфокоммуникационные технологии и системы связи, горное дело, лечебное дело и другие. По итогам предметных олимпиад высших учебных заведений многие учащиеся 11 класса уже рекомендованы для поступления в те или иные вузы Центра России, Сибири и Дальнего Востока. Например, Алексей Васильев и Николай Скрыбыкин — в Московский энергетический институт (технический университет), Николай Герасимов и Василий Егоров — в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Алексей Бочкарев и Альберт Черноградский — в Сибирский Федеральный университет, Леонид Богдашин — в Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Петр Матвеев — в Новосибирский государственный технический университет, Дмитрий Обутов — в Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, Георгий Охлопков — Уральский государственный юридический университет и т.д.