Чебоксары, 13 апреля, 2016, 12:28 — ИА Регнум. По проблеме концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) «кое-какие решения приняли через ВЭБ» (Внешэкономбанк), при этом некоторые федеральные органы заявляют, что «не наша проблема, решайте сами». Между тем, к решению вопросов подключаются другие регионы, но многое зависит от менеджмента концерна. Об этом заявил сегодня, 13 апреля, глава Чувашии Михаил Игнатьев перед началом заседания Кабинета министров республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

tplants.com Продукция КТЗ

Руководитель региона, обобщая итоги поездки в Москву, сообщил, что «в аппарате правительства Медведева, Дворковича поработал». «Соберут, наверное, межведомственное совещание. Кое-какие решения приняли через ВЭБ — по реструктуризации, по залогу соответственно самого ВЭБа, привлечения коммерческих кредитов», — сказал Михаил Игнатьев, поручив премьеру Ивану Моторину 14 апреля организовать рабочую встречу «с руководителями, с акционерами» КТЗ.

«Выверим все письма по исполнению поручения президента Российской Федерации. Прочитал от начала до конца все письма, переписки, отписки со стороны федеральных министерств. Некоторые вообще говорят, это не наша проблема, решайте сами. Сейчас регионы подключились», — сообщил глава Чувашии, подчеркнув, что «это проблема не только наша, остальные регионы тоже поднимаются». По его словам, общее количество работающих на предприятиях тракторного концерна, расположенных в России, достигает 25 тыс. человек. Из них в Чувашии на предприятиях КТЗ трудятся 9,5 тыс. человек.

«Что нужно ещё с нашей стороны сделать, надо сделать. Может быть, даже больше от менеджмента КТЗ теперь зависит», — заметил Михаил Игнатьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос по концерну «Тракторные заводы» был рассмотрен на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка 29 марта 2016 года. «В частности, обсуждался вопрос предоставления гарантий перед коммерческими банками со стороны Внешэкономбанка для получения КТЗ кредита на пополнение оборотных средств. Также была одобрена возможность продажи непрофильных активов — в частности, Красноярской площадки КТЗ — для покрытия за счёт этих средств долгов концерна. Кроме того, одобрена отсрочка по выплате процентов по кредиту на три месяца», — заявлял ранее премьер Иван Моторин.

Напомним, в феврале 2016 года на совещании в Чебоксарах было озвучено, что в 2015 году на предприятиях тракторного концерна объем отгруженной продукции относительно 2014 года снизился в 2,3 раза. Сумма полученного КТЗ убытка в 2015 году превысила 7,3 млрд рублей, объём кредиторской задолженности — около 83 млрд рублей. Заявлялось, что основные причины спада производства — сокращение спроса, отсутствие собственных и заёмных средств, высокая процентная нагрузка по действующим кредитным договорам, сокращение инвестиционных программ стратегических партнеров.

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Отметим, каждый восьмой работающий в крупных и средних организациях обрабатывающих производств региона является сотрудником «Тракторных заводов». Среднесписочная численность работающих на предприятиях КТЗ в Чувашии составляет 9,5 тыс. человек. В структуре ВРП республики доля обрабатывающих производств составляет 28%.