Москва, 13 апреля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Госдуме выступили против передач, подобных «Голосу», «Точь-в-точь», «Один в один», передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля. В ходе дискуссии вокруг законопроекта о квотировании передач на телевидении депутат Иван Никитчук (КПРФ) обратил внимание на засилье в России чужого языка и чужой музыки.

learnenglishtools.com Voice USA

«Для большинства людей непонятно, о чем орет исполнитель, но нас заставляют это слушать, причем за наши же деньги. Пора с подобным импортозамещением заканчивать. Почему мы должны платить свои деньги за чужие шоу типа «Голос» или «Один в один», «Точь-в-точь»?» — рассуждает депутат.

«Заметьте, в основном победа присуждается тому исполнителю, кто пел на иностранном языке. И уж совсем кощунственно втягивать в это детей, ломая их психику и подвергая их огромным перегрузкам», — считает Никитчук.

«Удивляться приходится и многим участникам конкурса «Голос», представляющим из себя странное зрелище: с головы до пят весь или вся в наколках. Кстати, в советское время в наколках ходили только бывшие зэки с полувыбритыми головами в каких-то балахонах. Под стать им и ведущий, с бусами на шее, с торчащей рубашкой, с серьгами в ушах, ему бы еще кольцо в нос — и уже был бы полный комплект. Это что? Пример для нас, для нашей молодежи?» — возмущен Никитчук.