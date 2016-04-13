Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Коллекция ростовского зоопарка в ближайшее время может пополниться новыми обитателями. Переговоры об обмене животными руководство зоопарка проводит с коллегами из Алма-Аты и Липецка. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации 13 апреля, если все пройдет успешно, то уже в мае горожане и гости донской столицы увидят двух жирафов и самый редкий вид — оленя Давида.

ИА REGNUM Обитатель ростовского зоопарка

Познакомятся посетители и с сурикатами, мангустами, сервалами, марабу, лисой фенёк. Этих животных ранее не экспонировали.

Постепенно ростовский зоопарк превращается в ухоженный питомник. Приведены в надлежащий вид экспозиции «Пушной ряд» и «Круглый кошатник», а также круглогодичный павильон приматов. Обустраивают специалисты и зоны для обитания африканских птиц, готовят летние вольеры для хищников, меняют покрытие у копытных животных.

Открытие летнего сезона намечено на 1 мая.

Добавим, что в 2017 году ростовский зоопарк отметит юбилей — 90 лет со дня открытия. К этой дате предполагается создать зоны саванны. Условия проживания здесь будут максимально приближены к естественным.

Зоопарк в Ростове-на-Дону — один из крупнейших в России. В 1927 году в донской столице был открыт для посетителей зоологический сад, который появился на базе живого уголка школы имени C. M. Бyдённoгo. На сегодняшний день здесь обитают почти 5 тыс. животных, в том числе занесенные в Красную книгу международного союза охраны природы, в Красную книгу России, а также списки приложений конвенции CITES.

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