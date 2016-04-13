Калуга, 13 апреля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Калуге четыре пассажирки троллейбуса маршрута №1 получили травмы после того, как троллейбус столкнулся с автомобилем Fiat Albea. Все пострадавшие — пенсионерки. Как сообщили сегодня, 13 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России, дорожное происшествие случилось 12 апреля в 11:59, в районе дома 4, на площади Старый Торг.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Калужской области

По предварительной информации, 21-летний водитель легкового автомобиля допустил столкновение с троллейбусом, под управлением 24-летнего молодого человека. При резком торможении троллейбуса произошло падение пассажиров, которые находились на средней площадке в салоне троллейбуса. В результате ДТП четыре пассажирки пенсионного возраста получили ушибы и гематомы. Одна из пассажирок — женщина 1949 года рождения, доставлена бригадой скорой медицинской помощи в лечебное учреждение с диагнозом: закрытый двухлодыжечный перелом правой голени.