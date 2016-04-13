Санкт-Петербург, 13 апреля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Несмотря на кризисные явления в российской и городской экономике, Санкт-Петербург не намерен отказываться от достижения показателей, которые зафиксированы в Стратегии экономического и социального развития города до 2030 года. В преодолении трудностей горожанам поможет «ленинградский характер».

gov.spb.ru Георгий Полтавченко на трибуне Заксобрания

Об этом заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, выступая с отчетом о деятельности правительства города в Законодательном собрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полтавченко напомнил, что разрабатывали Стратегию-2030 с расчетом на более благоприятные экономические условия. Ее целью является улучшение качества жизни и повышение конкурентоспособности Петербурга. Однако нагрянувшие проблемы только укрепляют Петербург и его жителей в стремлении их преодолеть.

По словам Полтавченко, это происходит «из-за нашего ленинградского характера». «Некоторые называют его петербургским, но на самом деле он ленинградский. Для нас неблагоприятные внешние факторы — всегда скорее вызов, чем оправдание», — сказал губернатор.

Он признал, что часть показателей Стратегии-2030 все же будет скорректирована исходя из нынешних возможностей города. В ноябре 2016 года в Законодательное собрание будет внесен проект закона о Стратегии Санкт-Петербурга с учетом новых условий.

«Мы научились жить по средствам. Я хотел бы обратить внимание на слово «жить». Петербург продолжает жить, а не выживать, — подчеркнул Георгий Полтавченко. Он добавил, что «город продолжает двигаться вперед, опираясь на собственные силы и реализуя свои конкурентные преимущества».