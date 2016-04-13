Вашингтон, 13 апреля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Известный американский инвестор, мультимиллионер Джим Роджерс в интеврью агентству Reuters рассказал о своем намерении инвестировать в российскую экономику и дал прогноз о состоянии в экономике США.

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По его мнению, в Россию стоит инвестировать, поскольку это «хорошее место для инвестиций» — РФ, в отличие от США, не обременена долгами. В настоящее время Роджерсу принадлежат доли в авиакомпании «Аэрофлот», «ФосАгро» и Московской фондовой бирже.

Кроме того, миллионер активно вкладывает в российские краткосрочные гособлигации из-за их высокой доходности. Среди планируемых приобретений инвестор назвал доли в компаниях «Башнефть» и «Алроса».

Также он планирует вложиться в российский агропромышленный и туристический сектор. Это будет сделано после того, как Роджерс убедится в том, что компании не находятся под санкциями.

Что касается американской экономики, то ей, по мнению инвестора, «еще предстоит пережить сильное падение». Такой же прогноз он дал по экономике Германии: когда начнется снижение, они обе «рухнут сильнее, чем Россия, где снижение уже произошло».