Берлин, 13 апреля, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Британские и германские ученые рекомендуют женщинам рожать детей в позднем возрасте, сообщается на сайте Общества имени Макса Планка (Германия).

Кузьма Петров-Водкин. Мать

По мнению директора Института демографических исследований Макса Планка (MPIDR) Микко Мюрскюля и его коллеги Кирон Барклай из Лондонской школы экономики, роды в более позднем возрасте, например в 40 лет, повышают вероятность того, что дети будут лучше питаться и получат более качественное образование. По их мнению, ежегодное улучшение экологии и социально-экономических условий в промышленно развитых странах могут перевесить биологические риски позднего деторождения.

Барклай и Мюрскюля проанализировали данные 1,5 миллионов шведских мужчин и женщин, родившихся с 1960 по 1991 год для изучения влияния возраста их матерей на рост, оценки в школе и уровень образования этих людей. Исследователи утверждают, что дети, рожденные от одной матери на 20 лет позже своих старших братьев и сестер, в среднем получали образование более высокого уровня.

Напомним, что большинство медицинских исследований однозначно свидетельствуют о рисках поздних родов. Доказано, что в их результате чаще рождаются дети с синдромом Дауна, предрасположенностью к болезни Альцгеймера, гипертонии и диабету.