Ярославль, 13 апреля, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Никто из жителей дома в Ярославле, в котором в феврале произошел взрыв бытового газа, до сих пор не получил обещанных компенсаций на приобретение нового жилья. Информация об этом прозвучала на заседании муниципалитета города 13 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сразу после ЧП городские власти приняли решение о компенсационных выплатах на покупку нового жилья жителям 4 подъезда, разрушенного взрывом. Депутаты констатировали, что решение до сих пор не исполнено. Мэрия лишь разработала постановление о порядке предоставления помощи, которое также вызвало критику депутатов. Люди продолжают проживать в гостиницах и у родственников.

До сих пор неясно, что делать с жителями трех подъездов, не затронутых взрывом. Сам дом постановлением мэрии от 29 марта № 425 признан аварийным и подлежащим сносу и расселению, но деньги на эти цели из бюджета не выделены.

«Мы передали документы в МЧС, МЧС в министерство финансов, ответ будет не ранее 1 июня. Если после этого времени не будет ответа, мы соберемся на внеочередное заседание и примем решение. Есть договоренность с Правительством области о том, что они компенсируют 50% наших затрат. Мы ждем от федерального бюджета 100 млн рублей. Если мы сами примем решение по расселению, то федеральная власть обрадуется и ничего не даст», — сказал и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин.

«Почему сегодня мэрия не выполняет решение муниципалитета?» — спросила депутат муниципалитета Вера Никольская.

«Все сделано ради экономии средств бюджета. Жалоб от людей не поступает», — сказал и.о. мэра Алексей Малютин.

Депутаты предложил не дожидаться выделения федеральных средств и принять решение о компенсациях за утраченное жилье всем жителям дома.

«Нельзя делать жителей заложниками межбюджетных отношений. Нужно запустить механизм выплат, и уже потом договариваться между уровнями и органами власти», — сказал депутат Антон Голицын.

Депутат Анатолий Каширин предложил депутатам отказаться от так называемого «депутатского миллиона» (средств резервного фонда, которые расходуются по предложениям депутатов) и направить их на расселение дома. Однако это предложение не вызвало энтузиазма у коллег.

В итоге муниципалитет принял решение о том, чтобы рекомендовать мэрии до 1 мая внести в муниципалитет пакет документов, предусматривающий компенсации жителям 1−3 подъездов дома по улице 6-я Железнодорожная.