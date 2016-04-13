Сыктывкар, 13 апреля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Привлечь дополнительное государственное финансирование на развитие комплекса позволит включение воркутинского аэропорта в состав федерального казенного предприятия «Аэропорт Амдерма». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

routeplan.ru Аэропорт Вокрута

В настоящее время в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России на 2010−2020 годы» мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса «Воркута» запланированы на 2019−2020 годы. Структурное объединение арктических аэропортовых комплексов позволит провести реконструкцию Воркутинского аэропорта в более ранний период.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании развития авиации» аэродромы совместного базирования не могут находиться в собственности субъектов Российской Федерации. В том числе поэтому аэропорт «Воркута» предложено передать в федеральную собственность.

«Учитывая географические особенности — площадь и протяжённость нашей республики, авиационный транспорт был и остаётся для нас одним из основных. Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы не только сохранить его, но и дать новый импульс развития — в программе возрождения Республики Коми авиационному кластеру посвящено отдельное направление, куда входит как серьёзное обновление авиапарка, так и модернизацию наземной инфраструктуры. К этому же вопросу относится реконструкция аэропортов «Ухта» и «Усинск», которые также включены в ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2019−2020 годы, но требуют обновления уже сегодня, в связи с чем мы предлагаем пересмотреть сроки финансирования на более ранние», — отметил врио главы Республики Коми Сергей Гапликов.