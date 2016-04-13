Москва, 13 апреля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро продолжают начатое ранее снижение к рублю, свидетельствуют 13 апреля данные торгов на Московской бирже.

ИА REGNUM Евро

К 10:49 мск доллар США потерял к рублю 17,40 копейки и опустился до 65,5410 рубля. Евро к этому времени подешевел на 30,90 копейки до 74,4910 рубля.

На минимуме доллар торговался по 65,5210 рубля, евро — по 74,4410 рубля. Торги по евро открылись на отметке ниже 75 рублей — 74,95 рубля.

Отметим, что торги открылись укреплением основных валют к рублю, затем национальная валюта возобновила рост.