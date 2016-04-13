Якутск, 13 апреля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Ограничения на продажу алкоголя в Якутии сделали бизнес в республике невыгодным, а в таком случае на территории республики не стоит торговать, по крайней мере легально. Об этом предпринимателям региона на встрече заявил бизнес-эксперт Дмитрий Потапенко, выступая с антикризисной программой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо снижения доходности бизнеса в числе последствий реализации антиалкогольной политики в Якутии Потапенко назвал расцвет нелегальной продажи алкогольной продукции, расширение рынка фальсификата и появление большого количества магазинов, которые работают под крышей правоохранительных органов, пишет YAKUTIA.INFO. При этом в итоге продавать меньше спиртного не стали, уверен Дмитрий Потапенко.

Он также подчеркнул, что если власти создают для бизнеса неблагоприятный климат, бизнес должен уйти из региона. Эксперт заявил, что маленькие магазины не выживут без продажи лёгкого алкоголя. «Маленькие магазины, которые не торгуют алкоголем, освобождайте от налогов. Плюс освобождайте их от платы за электричество». — призывает эксперт.

Бизнес-эксперт назвал управление в республике бездумным, и пояснил, что «деньги — это такая штука, которая остается там, где им хорошо». «Потому что если вы уйдете из региона, отсюда уйдет не только дурман — уйдут деньги, уйдет жизнь, уйдут рабочие места. Не надо бороться против ветра. Если вы видите, что вас выдавливают из региона, — уезжайте и забирайте с собой экономику. Вы никак не можете осознать свою силу, — вы и есть экономика. Поверьте, есть места, где не хватает качественных услуг предпринимателей. Экономика любит быть там, где тихо спокойно, и вас любят. Здесь не тихо, не спокойно, и вас здесь не любят. Зачем вам этот мазохизм?», — призвал Дмитрий Потапенко, обратив внимание на то, что государство на самом деле заинтересовано в продаже алкоголя, поскольку зарабатывает на нём. «В бутылке водки почти нет водки. Из 300 рублей всего лишь 26 — это водка, а все остальное — акцизы», — считает он.

Вторым вариантом выхода из сложившейся в республике ситуации, эксперт назвал уход в тень, то есть на нелегальный рынок. Забастовки, акции протеста и попытки решения вопроса через депутатов и общественные движения он назвал бессмысленными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии антиалкогольная кампания стала причиной роста ввозимого в регион контрафакта и увеличения точек нелегальной торговли. Об этом заявила омбудсмен по торговле республики Ирина Котенко, подчеркнув, что объемы нелегальной торговли алкоголем в регионе расширяют осознанно. По ее оценке, 50−60% алкоголя в Якутии продается незаконно.

«Теневой бизнес развивается бесконтрольно, и чем больше мы будем закрывать ИП, законно торгующих алкоголем, тем больше будет нелегальных точек. Спрос рождает предложение, люди от этого пить не перестали, и, естественно, они пойдут туда, где алкоголь продают. Сейчас не проблема купить его из квартиры или из дома, много визиток распространяется с номерами телефонов, по которым можно позвонить — и на дом привезут», — отметила уполномоченный по торговле. Она обратила внимание на то, что в Якутии распространенное явление — торговля алкоголем из квартир, домов, гаражей, гостиниц, саун, а также на автомойках и в такси, причем продают спиртное в основном не предприниматели, а частные лица. Также высок спрос на «незамерзайку» и дешевые спиртовые настойки из аптек.

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