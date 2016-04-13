Курган, 13 апреля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В Общественной палате Российской Федерации подвергли резкой критике губернатора Курганской области Алексея Кокорина, считая, что власти региона продемонстрировали «крайнюю степень неуважения к обществу». Общественное порицание прозвучало из уст члена ОП РФ, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Возмущение руководителя проекта «Трезвая Россия» вызвала история, о которой первой сообщило ИА REGNUM. Напомним, на минувшей неделе из правительства Курганской области был неожиданно уволен глава Департамента образования и науки Дмитрий Пожиленков. Отставка состоялась спустя всего лишь полгода после назначения, при этом Пожиленков, судя по региональной прессе, был на хорошем виду.

Однако 11 апреля пресс-служба курганского губернатора распространила сообщение, что Дмитрий Пожиленков освобождён от занимаемой должности «по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами». ИА REGNUM выяснил, что неделей ранее высокопоставленного чиновника лишили водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.

По решению суда, Пожиленков был приговорён к лишению права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года, а также оштрафован на 30 тысяч рублей.

«Факт, что главу департамента образования Кургана, попавшегося пьяным за рулем, уволили с официальной формулировкой «в связи с семейными обстоятельствами», говорит о крайней степени неуважения к обществу», — заявил Султан Хамзаев.

По его мнению, «пьяный водитель это социально опасное явление, но чиновник, тем более в системе образования, несёт ещё большую ответственность перед обществом».

«Увольнение его с формулировкой «по семейным обстоятельствам» говорит о том, что чиновники, прибегшие к такой уловке, также не согласны с решением суда, — продолжил член ОП РФ. — А суд — это высшая инстанция. Получается, что государственные служащие таким образом прикрывают своего коллегу, позволившего себе такое безответственное поведение. По факту Дмитрий Пожиленков теперь может занять руководящую должность в другом департаменте».

«Общественность возмущена этим случаем, я намерен обратиться к губернатору Курганской области с просьбой пересмотреть статью, по которой был уволен Пожиленков. Формулировка должна быть как минимум «в связи с утратой доверия», — заключил руководитель проекта «Трезвая Россия».