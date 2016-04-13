Владивосток, 13 апреля, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Приморском крае частным зоопаркам не хватает государственной поддержки. Пришедший в Россию зарубежный тренд популярности благотворительной помощи зверинцам и опеки над животными во многом способствует развитию этой сферы, появляется возможность приобретать новых животных, однако темпы прогресса не столь велики. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала директор зоопарка «Чудесный» Екатерина Зотова.

Татьяна Ильина Тигр Аристо

Татьяна Ильина Тигр Аристо

Начав с истории появления зоопарка, Екатерина Зотова упомянула, что ещё недавно она была дрессировщицей в цирке, потом оттуда её забрал муж, однако любовь к животным осталась. Вскоре семья решила открыть частный зверинец, чтобы жена не отлучалась на гастроли, да и дети всегда были под боком.

В рамках рабочих поездок Екатерина часто бывала в зоопарках, в том числе и заграничных, видела, по какому принципу они работают, и решила, что в её зоопарке всё будет иначе.

«Мы дрессируем животных любовью, покупаем им игрушки, помогаем, когда они просят. У любого зверя, как и у человека, есть характер. Верблюдица Кхалиси, например, очень любит детей, но взрослые ей не нравятся. Посетители ошибаются, думая, что верблюд начнёт плевать. Обычно это касается только ветврачей, которые собирают анализы. Все животные, которые у нас есть, никогда не были в дикой природе и поколениями жили в зоопарках», — добавил Екатерина.

Татьяна Ильина

На сегодняшний день в приморском зоопарке уже есть африканский лев по имени Аристо, единственная пума на Дальнем Востоке Принц Фору, её зоопарку подарила голландская компания, тигрица Кристал, которую под полную опеку взяло казино Tigre de Cristal, чёрный канадский волк Джена, медвежата Митя и Мира, еноты-полоскуны Ника и Марсик, рыси Ариша и Катара, северные олени Весна, Любовь и Апрель, а также другие животные.

Татьяна Ильина Тигрица Кристал

«Сейчас очень модно помогать зоопаркам, и за границей есть практика, когда люди берут животных под опеку. Обычно это 50% от стоимости содержания. Вообще, конечно, во многих случаях иностранным зоопаркам, даже частным, ещё помогает государство: финансирует строительство вольеров, отсыпку газонов. В Приморье это не развито, а для Уссурийского района — это вообще беда. Нам, например, очень нужна дорога, но администрация говорит, что мы являемся частным лицом, и предлагает самим это сделать. Я считаю, что это неправильно, ведь зоопарки помогают людям, мы устраиваем благотворительные праздники для многодетных, малоимущих, детей-сирот. Однако развиваться надо, надо покупать новых животных и показывать посетителям, что всё хорошо, животные красивые и сытые», — отметила Екатерина Зотова.