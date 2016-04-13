Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Неподалеку от хутора Покровский Морозовского района обнаружен схрон минометных мин и артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Кроме того, в тайнике долгие годы пролежали патроны. Об этом ИА REGNUM 13 апреля сообщили в пресс-службе департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

vk.com/mius_front Снаряды времен Великой Отечественной войны

Территория, на которой найдены более 600 боеприпасов, оцеплена. Подана заявка на разминирование.

В этот же день еще четыре снаряда времён 40-х были обнаружены в Константиновске, Аксае и Ростове-на-Дону, а также неподалеку от хутора Денисово-Алексеевка Куйбышевского района.

Отметим, что это уже вторая крупная находка в апреле. На прошлой неделе в области был обнаружен тайник с 1,2 тыс. боеприпасов, которые долгие годы пролежали в земле.

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Между тем, спасатели напоминают, что прикасаться к подобным находкам ни в коем случае нельзя. Несмотря на преклонный возраст снарядов, они еще представляют опасность. Несколько несчастных случаев в Ростовской области уже произошло.

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