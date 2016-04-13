Чебоксары, 13 апреля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал итоги комплексного наблюдения условий жизни населения в республике в 2014 году. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, целью исследования стало получение статистической информации, отражающей жилищные условия жителей, удовлетворенность медицинским, социокультурным и бытовым обслуживанием, а также ряд других ключевых показателей.

Из материалов Чувашстата

Система статистических наблюдений основана на проведении выборочных опросов (интервьюировании) населения. Впервые данное наблюдение проводилось в 2011 году, с охватом 10 тыс. домохозяйств по России (по Чувашии — 81 домохозяйство). В 2014 году в республике в наблюдении принимали участие 594 домохозяйства из 16 муниципальных образований, из них категорически отказались обследоваться 93 домохозяйства, или 9,8% (в РФ — 16%).

ИА REGNUM публикует фрагменты комплексного наблюдения условий жизни населения в Чувашии

Жилищные условия: стеснённость, шум и недостаток света

Для значительной части населения стоит достаточно остро проблема улучшения жилищных условий. Согласно данным опросов, 9,1% респондентов заявили о том, что испытывают большую стесненность. Размер общей площади в среднем на проживающего составил 23,19 кв. метра, в том числе в отдельных квартирах — 19,92 кв. метров, в индивидуальных домах — 29,01. Более трети населения собираются улучшить свои жилищные условия, купив (или построив) новое жилье.

Около половины всех домохозяйств считают состояние своего жилья «удовлетворительным», в городах такую оценку дали 53,1% респондентов, в сельской местности — 38,9%.

Самыми главными проблемами эксплуатации жилых помещений респонденты назвали плохую шумоизоляцию — 21,1%. На недостаток тепла указали 17,4% домохозяйств, сырость — 15,6%, недостаток солнечного света — 11,2% и другие проблемы 8,3%.

Опрос респондентов о наличии проблем в населенном пункте проживания показал, что одной из наиболее острых проблем является состояние дорог и безопасность дорожного движения (57,7%), распространение алкоголизма (43,5%), плохая работа жилищно-коммунальных служб (38,1%) и загрязненность окружающей среды (34,2%). Примерно пятая часть опрошенных респондентов отметила общую неблагоустроенность и недостаточность озеленения, отдаленность объектов для занятий физкультурой и спортом, недоступность государственных и муниципальных услуг в сфере медицинского обслуживания и дошкольного и школьного образования.

Условия труда устраивают, зарплата — нет

Около 70% опрошенных удовлетворены основными аспектами работы, такими как: расстояние до работы, условия труда, профессиональная и моральная удовлетворенность. Исключением стала заработная плата, которая устраивает только 36,5% респондентов.

Из числа опрошенного занятого населения большая часть постоянно подвержена воздействию негативных факторов на своих рабочих местах. Нервное напряжение и стрессы больше испытывают женщины (32,8% против 29,6% мужчин), а мужчины больше подвержены воздействию вредных производственных факторов (более чем в 2 раза) и значительно больше испытывают другие неудобства (такие, как холод и сырость). 43,7% мужчин полагают, что выполняемая ими работа опасна в некоторой мере и 23,3% считают, что работают в опасных условиях.

Более половины всех опрошенных респондентов (55,1%) оценили свои условия труда как средней тяжести, на очень тяжелой работе заняты около 4% респондентов. Пятая часть опрошенных сельчан считает свою работу тяжелой, в городской местности таковых 10%.

Пятая часть респондентов (из них 22,8% — мужчины и 15,1% — женщины) ищут для себя более подходящую работу. Большая часть мужчин (63,4%) ищет работу с хорошей заработной платой и 15,9% хотят найти работу только по специальности. Среди женского населения немного иные предпочтения в поиске работы: 43,2% — с хорошей заработной платой, 30,4% — по специальности, почти 12% — работу на дому или близко к дому.

Здоровье: самолечение и надежда на знахарей

Примерно 32% опрошенных оценивают состояние своего здоровья как «хорошее» и «очень хорошее». Большинство респондентов определили состояние своего здоровья как «удовлетворительное». Мужчины оценивают состояние своего здоровья выше, чем женщины. Около трети респондентов (32,3%) ответили, что имеют хронические заболевания.

В 2014 году половина респондентов (50,9%) обращалась за амбулаторно-поликлинической помощью. При обращении в медучреждение среднее время ожидания приема или осмотра врача составило 41 минуту (в городе — 46,57 минут, в сельской местности — 31,17 минут), а при получении скорой медицинской помощи — 19 минут (17,34 и 24,96 минут соответственно).

Регулярно (один или несколько раз в месяц) скорую медицинскую помощь вызывало 5,1% респондентов. Частота вызовов у женщин выше, чем у мужчин (14,4% против 6,3% у мужчин).

Основной причиной необращения за медицинской помощью является самостоятельное лечение — 44,7%, неудовлетворительная (по мнению респондентов) работа медицинских учреждений — 32,2%, нехватка времени для обращения — 26,8% и 10,3% респондентов не рассчитывают на эффективное лечение. За помощью народных целителей, гомеопатов, знахарей, экстрасенсов в 2014 году обратилось 2,8% опрошенного населения.

Одними из негативных аспектов, влияющих на здоровье населения, является табакокурение и употребление алкогольных напитков. Так 15,5% опрошенного населения курят ежедневно (31,8% мужчин и 2,1% женщин). Но все же основная часть населения (72%) не курят и не курили никогда. При этом 50,2% курящих мужчин выкуривает до 1 пачки сигарет в день, в возрасте 16−29 лет — 38% респондентов этой возрастной группы. Большая часть опрошенных начала курить в 15−20 лет (62,2%).

Около 2% респондентов в возрасте 15 лет и более употребляют алкоголь каждый день, 6,6% — несколько раз в неделю и 10,1% — один раз в неделю. При этом в сельской местности больше доля употребляющих алкоголь каждый день и несколько раз в неделю (3,4% и 8% соответственно). Женщины в основном употребляют спиртные напитки по праздникам.

Интернет для развлечения

Из числа детей в возрасте до 15 лет 93,5% имеют навыки практической работы с персональным компьютером, пользуются выходом в интернет 79,9%. При этом большинство (76,2%) используют интернет для развлечений, 74,3% — для подготовки к учебе и 60,4% — для общения в социальных сетях.

Молодежь в возрасте 15−23 лет в основное свободное время отдает предпочтение занятиям за компьютером (76,3%) и общению с друзьями (74,8%), просмотру телепередач (38,3%) и занятиям домашними делами (31,7%).