Москва, 13 апреля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Актуальность проблемы трудоустройства среди жителей России в настоящее время находится на том же уровне, что и год назад. В последние месяцы без работы остались близкие более чем четверти опрошенных (29%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Всплеска беспокойства относительно возможностей собственного трудоустройства среди работающих респондентов не наблюдается. Около половины работающих граждан (46%) уверены, что в случае увольнения достаточно легко или, приложив небольшие усилия, смогут найти равноценную работу.

Также на протяжении года не наблюдается серьезных колебаний доли тех, кто делает или планирует делать сбережения на случай потери работы — в марте с.г. это 24% и 14% (год назад — 22% и 17%, соответственно).

Опрос ВЦИОМ проведен 26−27 марта 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.