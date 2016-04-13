Астрахань, 13 апреля, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Жители Астрахани в последние несколько дней вновь жалуются на запах гари. Так, дымовая завеса накрыла город накануне, 12 апреля. Множество обращений с жалобами на грязный воздух появились от горожан в соцсетях.

30.mchs.gov.ru Горит трава

Также по теме: Источник неприятного запаха в Астрахани найден

Назван целый ряд причин удушливого запаха в Астрахани

Предварительные причины уже озвучены. Как сообщили ИА REGNUM в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, основанной на данных спутникового мониторинга, к задымлению областного центра могли привести возгорания тростника вблизи сёл Каралат, Бирючек и Застенка Камызякского района, а также в окрестностях Тишковского канала.

Дующий в направлении города ветер быстро доносил смог. Вероятность задымления атмосферного воздуха сохраниться и сегодня, пишет новостной портал «Арбуз». В ближайшее время, по данным Гидрометеоцентра России, направление ветра существенно не изменится.На 13 апреля прогнозируется юго-восточный, восточный ветер 6−11 м/с, днем порывы которого могут достигать до 14 м/с. Возможно, исправит ситуацию небольшой дождь, его синоптики обещают по региону местами.

Трава горит не только в дельте Волги. Многочисленные возгорания отмечены и в Наримановском районе в зоне западных подстепных ильменей.

По информации ГУ МЧС по региона, в Астраханской области с наступлением тёплой и ветреной погоды количество пожаров от загорания камыша и сухой растительности увеличилось. Только за прошедшие выходные дни пожарные подразделения выезжали на загорание камыша 31 раз и восемь раз тушили возгорание сухой растительности.

Как сообщало ИА REGNUM, нормально дышать в Астрахани нельзя было и неделю назад. Источником запаха гари, на который горожане пожаловались 5 апреля, стал два пожара. В Трусовском районе горела несанкционированная свалка бытовых отходов. Второе возгорание было обнаружено на границе Наримановского и Икрянинского районов — в ильменях горел камыш.