Китай осудил планы Филиппин по восстановлению военного аэродрома
Пекин, 13 апреля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан прокомментировал новость о планах Филиппин по возобновлению модернизации военного аэродрома на спорных островах Наньша в акватории Южно-Китайского моря.
«Власти Филиппин лицемерно утверждали, что модернизация военного объекта на острове Чжунъе прекращена. Мы возмущены фактом того, что Манила возобновила строительные работы на острове, который не принадлежит Филиппинам и является незаконно занятым», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китая.
Лу Кан призвал Филиппины соблюдать международные законы и уважать территориальный суверенитет, права и интересы Китая, пишет «Наньцзао жибао».
«Манила должна отказаться от своих действий, которые могут привести к нарастанию напряженности в регионе. Пекин и Манила должны сесть за стол переговоров для обсуждения территориальных споров», — отметил китайский дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, c начала апреля военная авиация Филиппин доставляет на остров Чжунъе строительные материалы, которые могут быть использованы для возобновления работ по модернизации военного аэродрома.