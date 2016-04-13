Пекин, 13 апреля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан прокомментировал новость о планах Филиппин по возобновлению модернизации военного аэродрома на спорных островах Наньша в акватории Южно-Китайского моря.

Флаг КНР

«Власти Филиппин лицемерно утверждали, что модернизация военного объекта на острове Чжунъе прекращена. Мы возмущены фактом того, что Манила возобновила строительные работы на острове, который не принадлежит Филиппинам и является незаконно занятым», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китая.

Лу Кан призвал Филиппины соблюдать международные законы и уважать территориальный суверенитет, права и интересы Китая, пишет «Наньцзао жибао».

«Манила должна отказаться от своих действий, которые могут привести к нарастанию напряженности в регионе. Пекин и Манила должны сесть за стол переговоров для обсуждения территориальных споров», — отметил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, c начала апреля военная авиация Филиппин доставляет на остров Чжунъе строительные материалы, которые могут быть использованы для возобновления работ по модернизации военного аэродрома.