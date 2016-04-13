Москва, 13 апреля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Москве в ряде районов на юго-востоке превышена предельно допустимая норма содержания сероводорода, сообщают «Вести».

proxy-unlock.com Капотня

ПДК по сероводороду была превышена в ночь на 13 апреля в районах Марьино (в 1,3 раза), Люблино (1,2 раза) и в Капотне, где находится Московский нефтеперерабатывающий завод (в 1,94 раза).

В феврале жители Капотни уже жаловались на запах сероводорода — в ночь на 25 февраля в Капотне и Люблино было зафиксировано превышение предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода в 1,1−1,5 раза.

Год назад также наблюдалось превышение содержания в воздухе сероводорода. 13 мая 2015 года концентрация сероводорода по данным Мосэкомониторинга превысила максимально допустимую в три раза в районе Выхино-Жулебино и на станции Люблино. Кроме того, в воздухе в районе Люблино почти в полтора раза было превышено содержание оксида азота.