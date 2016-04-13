Таллин, 13 апреля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. На странице 17-ой Ежегодника Полиции безопасности Эстонии КаПо за 2015 год в главе «Противостояние разведок» в качестве иллюстрации темы усиления роли ФСБ в жизни и деятельности Российского государства демонстрируются некие официальные документы администрации президента России секретной категории, именуемые «Утверждена Указом Президента Российской Федерации». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM.

«Секретные документы ФСБ и Кремля». Источник: kapo.ee

На характер подделки демонстрируемого «документа» указывает то, что слово «Служба» в словосочетании «Служба ФСБ России» в подзаголовке написано в распечатанном документе как «Слузба». Кроме того, на листке одного из трех демонстрируемых «документов» написано «Первый заместитель Рукаводителя Службы»: «рукаводитель» вместо правильного «руководитель».

Также вызывает удивление, что все тексты демонстрируемых листков «секретного официального документа Кремля» зачеркнуты темным фломастером довольно небрежно, оставлены для прочтения только заголовок про президента РФ и про «слузбу ФСБ России» и про «рукаводителя». В отличие от остальных фотопубликаций в Ежегоднике, к этой отсутствует сопроводительный (поясняющий) текст, а сама иллюстрация занимает целую страницу. Не указан и источник получения данной фотографии.

Напомним, это далеко не первый случай курьезного использования данных о России в Ежегодниках КаПо. Так, в Ежегоднике за 2012 год ссылка на сайт «пропагандистского инструмента Кремля» — одного из федеральных изданий была опубликована с ошибкой в одну букву, отчего вместо сайта СМИ любой читатель эстонского Ежегодника попадал на сайт пивного ресторана в Волгограде. Хозяин ресторана позднее признал, что для него такой повышенный интерес эстонских спецслужб стал полной неожиданностью. Никакой политикой, включая информационную, ресторан не занимается, отметил он.