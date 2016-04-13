Москва, 13 апреля, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Первым заместителем министра сельского хозяйства РФ назначен Джамбулат Хатуов. Заместителем министра назначен Евгений Громыко. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили в Минсельхозе РФ.

Николай Дубовский. Жатва. 1906

Хатуов будет курировать вопросы ветеринарии, животноводства, мелиорации, растениеводства, регулирования агропродовольственного рынка, развития сельских территорий и Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Громыко будет осуществлять организацию взаимодействия Минсельхоза с субъектами РФ и информационно-аналитическую деятельность.