Калуга, 13 апреля, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Государственный инспектор энергетического надзора в марте 2016 года получил от генерального директора одного из предприятий Калужской области взятку в виде четырёх бутылок виски за непринятие мер к выявлению и отражению в результатах проверки допущенных предприятием нарушений законодательства в сфере энергоснабжения. Как сообщил сегодня, 13 апреля, корреспонденту ИА REGNUM, старший следователь следственного отдела по городу Калуга следственного управления СКР по Калужской области Илья Бауков, получены доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к совершённому преступлению.

nedelya40.ru Взятка в виде четырёх бутылок виски

Под тяжестью предъявленных доказательств подозреваемый дал следователю признательные показания.

Отметим, ранее данный за непринятие мер инспектор отдела государственного энергетического надзора получил от генерального директора коммерческой организации взятку в сумме 12 тысяч рублей.

Следственными органами в отношении госинспектора возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие»). Расследование продолжается.

Как ранее сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Калужской области Владислав Амеличев, с начала 2016 года в регионе отмечается положительная динамика роста количества выявленных преступлений коррупционной направленности.

По его словам, только за два месяца 2016 года правоохранительными органами области преступлений такого рода выявлено на 22,7% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года (27 против 22). Увеличилось и число лиц, совершивших преступления указанной категории (20 против 18).

При этом отмечается рост количества выявленных фактов получения взяток (5 против 3). Увеличился и средний размер взятки, который составил 381 тыс. рублей. Кроме того, увеличилось количество зарегистрированных фактов дачи взяток (9 против 5).

Субъектами уголовного преследования по делам о взяточничестве стали бывший исполнительный директор ГП КО «Калужский областной водоканал», заведующий отделом экономики администрации одного из районов области, инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской области, сотрудник УФСИН России по Калужской области, сотрудник УМВД России по Калужской области.

В 2015 году сотрудниками калужского областного Управления МВД России было выявлено 623 преступления экономической направленности.