Киев, 13 апреля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. На Украине наконец-то согласовали кандидатуру на пост премьер-министра страны и состав правительства. Об этом сообщил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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«В полночь признаки ума посетили и наши холмы, — написал украинский депутат. — Кандидат в премьеры и состав правительства согласованы. Спокойной ночи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил об уходе в отставку. По его словам, без нового правительства дестабилизация на Украине будет неизбежной.

12 апреля первый вице-спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании парламента сообщил, что в Верховной раде Украины фактически сформирована новая коалиция из двух фракций — «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт».

Парубий добавил, что представитель депутатской группы «Воля народа» Андрей Немировский, внефракционные депутаты Сергей Мищенко, Юрий Бублик и Сергей Рудик вошли в состав фракции БПП.

Таким образом, во фракции «БПП» теперь 145 депутатов, во фракции НФ — 81 депутат.

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