Калуга, 13 апреля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. На Правобережье Калуги приступят к строительство школы на тысячу мест. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 апреля, в пресс-службе отраслевого регионального министерства.

novostroy.su На Правобережье Калуги

По данным ведомствам, площадь нового учебного заведения составит около четырех тысяч гектаров. Проектируемое здание — трехэтажное, из шести блоков, объеденных между собой коридорами. Проект предполагает наличие помещений для учебы, отдыха, лабораторий, учебных классов для труда и макетирования, библиотеки, актового зала, трех спортивных залов, столовой. Предусмотрены конструкции для доступа маломобильных групп населения. На территории школы запланировано строительство трех спортивных площадок — для волейбола, баскетбола и гимнастики. По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, «проект должен быть реализован в оптимальные короткие сроки».

Отметим, в последние годы количество школьников калужского Правобережья увеличилось в три раза. Ежегодно контингент растет на 200 человек. Средняя наполняемость классов на сегодняшний день — более 29 учащихся. В настоящее время в микрорайоне уже идет строительство школы на ул. братьев Луканиных в микрорайоне «Кошелев-проект».