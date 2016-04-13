Москва, 13 апреля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров и директор Сахарского агентства новостей SPS (RASD) (Западная Сахара — Сахарская Арабская Демократическая Республика) Салех Нафее подписали соглашение о сотрудничестве.

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«Обе подписывающиеся институции имеют общие цели освещать борьбу сахарского народа в разных уголках мира и особенно в Российской Федерации», — говорится в документе.

Стороны объединяют усилия для достижения того, чтобы Сахарское агентство новостей было доступно на русском языке. В свою очередь SPS обязуется оформить веб-страницу и публиковать новости, направленные ИА REGNUM.