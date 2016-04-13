ИА REGNUM и Сахарское агентство SPS подписали соглашение о сотрудничестве
Москва, 13 апреля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров и директор Сахарского агентства новостей SPS (RASD) (Западная Сахара — Сахарская Арабская Демократическая Республика) Салех Нафее подписали соглашение о сотрудничестве.
ИА REGNUM
Информационное агентство REGNUM
«Обе подписывающиеся институции имеют общие цели освещать борьбу сахарского народа в разных уголках мира и особенно в Российской Федерации», — говорится в документе.
Стороны объединяют усилия для достижения того, чтобы Сахарское агентство новостей было доступно на русском языке. В свою очередь SPS обязуется оформить веб-страницу и публиковать новости, направленные ИА REGNUM.