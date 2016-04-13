Вашингтон, 13 апреля, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Спутники космической разведки США зафиксировали в Северной Корее работы по возможному запуску с мобильного комплекса баллистической ракеты типа KN-08 или KN-14, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

giaobao.com Ракета типа «Мусудан»

По их данным, ракеты типа KN-08 или KN-14 могут достичь тихоокеанского побережья США. Также на это способна ракета типа «Мусудан» — она долетит до Аляски, острова Гуам или острова Шемия (Алеутские острова, штат Аляска). Тем не менее, источники отметили возможность отказа Пхеньяна от планов подобных запусков.

Ранее ракеты KN-08 или KN-14 демонстрировались КНДР только на парадах их никогда не испытывали. О том, что у Пхеньяна есть новый двигатель межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая может достигнуть берегов Америки, и он успешно испытан, ранее заявил глава КНДР Ким Чен Ын.

Запуски ракет по направлению Японского моря были осуществлены Пхеньяном 3, 10, 18 и 21 марта. Лидер КНДР также заявлял о планах провести в ближайшее время новые испытания ядерного оружия и баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд.