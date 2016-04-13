Ярославль, 13 апреля, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Гарантийные дороги Ярославля признаны худшими в стране. Об этом сообщает официальный сайт «Общероссийского народного фронта». По итогам инспекции ОНФ, проводившейся с июля по декабрь 2015 года, худшие дороги, находящиеся на гарантии, обнаружены в Ярославле, Хабаровске, Братске и Петропавловске-Камчатском.

«Ярославль стал первым городом в Центральном федеральном округе, где дефекты на дорогах настолько очевидны. Если в Костроме ямы и трещины встречаются на трассах, отремонтированных в 2011 году, то ярославские дороги 2012 года находятся в еще более удручающем состоянии», — приводит сайт ОНФ слова члена Центрального штаба организации депутата Госдумы Александра Васильева.

Одну из самых больших ям участники рейда, который проводился осенью 2015 года, обнаружили на улице Углической, отремонтированной в 2012 году. На Тормозном шоссе ремонтные работы проводились в 2011 году со сроком гарантии четыре года. В 200 метрах от перекрестка с проспектом Фрунзе активисты ОНФ обнаружили две ямы, необработанный шов, заплатки и незаделанные трещины. Ремонтные работы на улице Ньютона проводились в 2012 году, здесь были найдены разрушение у кромки, заниженная обочина, просадка люков, необработанные швы и трещины.

Ярославцы неоднократно пытались обратить внимание властей на удручающее состояние дорог в областном центре. В настоящее время на сайте change.org идет очередной сбор подписей с требованием отремонтировать дороги, который собрал за 5 дней более 500 подписей.

Проблемы с качеством гарантийных дорог в Ярославле возникают постоянно. Один из крупнейших подрядчиков, который занимался ремонтом дорог в последние годы — ООО «Автодор» — находится в стадии банкротства. В отношении предприятия введена процедура наблюдения, очередное заседание суда состоится в мае 2016 года. Мэрия Ярославля регулярно предъявляет дорожникам требования произвести гарантийный ремонт, но они либо не исполняются, либо исполняются некачественно.