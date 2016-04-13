Вашингтон, 13 апреля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Страны НАТО используют США в своих целях. Они обманывают США, которые платят слишком большую цену за существование альянса. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп в эфире телеканала CNN.

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«Мы платим слишком много, и все надувают нас. Двадцать восемь стран надувают нас», — заявил Трамп.

Американский миллиардер отметил, что НАТО не меняется, несмотря на то, что в мире произошли большие изменения.

«Мы всё ещё смотрим на Советский Союз, которого больше нет», — сказал политик. При этом за 60 лет своего существования альянс остался на прежнем уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявлял о неравномерном финансировании в НАТО со стороны членов альянса 2 апреля: основное бремя расходов НАТО несут на себе США, в то время как их союзники «не платят свою справедливую долю». Тогда же он заявил, что организация устарела: военные расходы НАТО несправедливо распределены среди 28 стран-участниц. Или они должны платить, или им придётся выйти.