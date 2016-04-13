Саратов, 13 апреля, 2016, 08:50 — ИА Регнум. 55-летний Валерий Радаев показал «золотой» результат на Гагаринском поле под Энгельсом, сообщила пресс-служба саратовского губернатора. Глава региона принял участие в сдаче норматива: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Он отжался 25 раз при норме ГТО в 10 отжиманий, передает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Саратовский губернатор Валерий Радаев продемонстрировал, на что способен

«Золотой» результат — так назвал его судья — был продемонстрирован 12 апреля во время праздничного торжества в честь 55-летней годовщины полета Юрия Гагарина в космос. На площадке «Спортивная» выступали представители спортивных клубов и федераций борьбы, фехтования, футбола и других видов спорта. Все желающие могли попробовать свои силы и сдать нормативы ГТО. Валерий Радаев не удержался и выдал результат.