Москва, 13 апреля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Нефть марки Brent достигала в моменте 44,79 долл./барр. и явно намерена пройти 45,00 перед заседанием в формате ОПЕК+. Главным драйвером стали сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия достигли соглашения по «заморозке». Этого стало достаточным аргументом для обновления 4-месячного максимума, отмечает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

lukoil-company.fo.ru Нефтедобыча

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Тем временем, по её мнению, «накал растет: российский министр энергетики заявил, что нефть может вырасти до 50 долл./барр. к концу 2016 года, причем отметил и значение встречи в Дохе, которая может ускорить ребалансировку рынка нефти на 3−6 месяцев».

«Таким образом, распродажи в следующий понедельник (18 апреля) «на фактах» практически неизбежны, однако 13 апреля предстоит пройти очередной еженедельный тест — отчет по запасам нефти от Минэнерго США. Если показатель окажется значительно выше прогноза, коррекция может быть масштабной. Ближайшей целью станет отметка 43,00 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 13 апреля нефть торгуется разнонаправленно в ожидании сообщения Минэнерго США. По состоянию на 08:20 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,32% — до 44,38 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,92% — до 41,78 доллара за баррель.