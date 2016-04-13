Москва, 13 апреля, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуайми провели переговоры в преддверии встречи представителей стран — производителей нефти, которая состоится 17 апреля в столице Катара Дохе. Об этом, как передает НТВ, сообщили в Минэнерго РФ.

Джон Фредерик Льюис. Приветствие в пустыне

«Мы подтверждаем факт переговоров», — сообщил представитель Минэнерго, не уточнив результаты беседы.

По предварительным данным, Новак и ан-Нуайми обсудили заморозку добычи черного золота.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии не так давно согласились заморозить уровень добычи черного золота без участия Исламской Республики Иран. Ранее Эр-Рияд категорически отказывался заключать данное соглашение без участия в нем Ирана.

Тегеран, в свою очередь, настаивает, что рассматривать заморозку уровня добычи нефти иранская сторона будет только после того, как достигнет предсанкционного уровня добычи нефти.

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