Каракас, 13 апреля, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Верховный суд Венесуэлы 11 апреля признал закон об амнистии, одобренный ранее во втором чтении Национальной ассамблеей (парламентом) страны неконституционным, говорится в опубликованном на официальном сайте решении суда.

ИА REGNUM Фемида

По мнению ВС, закон нарушает Конституцию Венесуэлы, поскольку речь в нем идет о вмешательстве в деятельность государственных ведомств. Кроме того, закон противоречит ряду соглашений, заключенных с другими странами в части защиты прав человека, в частности — всеобщую декларацию прав человека.

Конституционная коллегия верховного суда «объявляет о неконституционности закона об амнистии и национальном примирении, одобренного национальной ассамблеей 29 марта 2016 года», говорится в решении суда.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не станет подписывать закон об амнистии. Вместо него он предложил создать комиссию примирения для урегулирования ситуации вокруг жертв беспорядков 2014 года и попавших в заключение представителей оппозиции. Глава государства приветствовал решение судей.