Москва, 13 апреля, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Руководство Сбербанка России приняло решение о замене аудитора. Новым аудитором станет PricewaterhouseCoopers. Об это сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф, пишет газета «Ведомости».

izto.org.tr PricewaterhouseCoopers

На протяжении восьми лет аудитором банка являлась компания EY. В этом году по итогам конкурса новым аудиторам стала компания PricewaterhouseCoopers.

«Для российского юридического лица это PricewaterhouseCoopers и компания, которая будет заниматься аудитом нашей международной всей сети — это компания Ernst & Young», — пояснил Греф.

Отмечается, что на место аудитора, помимо PricewaterhouseCoopers, претендовали EY, KPMG и Deloitte & Touche. Греф назвал максимальную цену контракта за аудит отчётностей по РСБУ и МСФО: она составляет 80 млн рублей.

Напомним, что EY (ранее Ernst & Young) — британская аудиторско-консалтинговая компания. Работает со Сбербанком с 2002 года. PricewaterhouseCoopers — международная сеть консалтинговых, занимающихся аудитом и консалтингом, со штаб-квартирой в Лондоне.