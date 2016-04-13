Москва, 13 апреля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Рубль стремительно приближается к заветной отметке 65,00 за доллар, причем сумел достичь 65,08, невиданной с ноября 2015 года. Конечно, тон продолжают задавать цены на нефть, причем так масштабно, что российские власти начинают проводить осторожные вербальные интервенции, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

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«Министр финансов Антон Силуанов заявил о новом бюджетном правиле, в соответствии с которым доходы от продажи нефти выше $50 за баррель следует направлять в Резервный фонд, что может остановить слишком масштабный рост рубля. Не исключено, что в скором времени в ситуацию начнет вмешиваться Банк России — запустит процесс пополнения валютных резервов», — сказала Афанасьева.

«Подобное поведение уже наблюдалось с 13 мая по 28 июня 2015 года. Тогда пара USD/RUB потеряла около 25%. Однако конечно пока об этом говорить рано — сейчас балом все также правит нефть, поэтому попытки пробоя 65,00 еще не исключены с дальнейшей целью на 64,50. Правда, к концу недели USD/RUB может вновь возобновить рост», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала года российская валюта укрепилась к доллару США на 13,98%. 12 апреля за доллар США давали 66,29 руб. (-0,7%). Евро стоил 75,72 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 13 апреля составляют 66,34 руб. за доллар и 75,85 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 78 и 64 копейки соответственно. Цены на нефть снова движутся вверх. Баррель Brent стоит 44,39 (+0,34%).