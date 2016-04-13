США, 13 апреля, 2016, 08:20 — ИА Регнум. В Тихом океане недалеко от берегов города Крейг (остров Принца Уэльского, штат Аляска, США) обнаружено два пустых ящика предположительно из-под управляемых ракет, сообщает телеканал KTUU.

@Ch2KTUU KTUU.com

Два контейнера из пластика длиной около 2,4 метра и шириной примерно 0,6 метра с заводской маркировкой были найдены местным жителем, который вызвал полицию. Внутри ящиков находились провода.

Находку обследовала группа саперов. Контейнеры доставлены на сушу, их происхождение устанавливается.