Анкара, 13 апреля, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Первый матч четвертьфинала баскетбольной Евролиги между стамбульским «Фенербахче» и мадридским «Реалом» завершился победой турецкой команды, сообщает «Р-Спорт».

fenerbahce.org Матч

Матч проходил в Стамбуле и завершился со счетом 75:69 (15:11, 26:18, 12:23, 22:17). Первая половина матча прошла под знаком внимательной обороны хозяев, сумевших контратаками получить перевес в счете. Затем гости сумели выровнять положение, но заключетельная часть встречи целиком осталась за «Фенербахче».

У победителей самыми продуктивными стали Богдан Богданович и Костас Слукас, заработавшие по 17 очков каждый.

В составе «Реала» наибольшее количество очков (13) своей команде принес Фелипе Рейес.

Следующий матч серии до трех побед пройдет 14 апреля также в Стамбуле.