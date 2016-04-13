Каракас, 13 апреля, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Вашингтон оказывает давление на страны ОПЕК и других экспортёров нефти, в том числе и на Россию. Усилия США направлены на срыв выработки экспортёрами общей стратегии стабилизации нефтяного рынка. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает Reuters.

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По словам Мадуро, Вашингтон стремится обречь на неудачу намерения ОПЕК и других производителей чёрного золота, которые стараются стабилизировать нефтяной рынок и уровень цен. Страны прикладывают усилия для выработки общей стратегии, и это не нравится США.

«Это одержимость Вашингтона по отношению к Боливарианской революции, России и ОПЕК», — сказал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит ОПЕК при участии ряда не входящих в организацию стран, экспортирующих нефть, в том числе и России, состоится 17 апреля в Дохе. На переговорах будет обсуждаться возможность заморозки объёмов добычи нефти.