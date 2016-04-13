Москва, 13 апреля, 2016, 08:02 — ИА Регнум.



Виртуально побывать в Гималаях, услышать лекции ведущих российских востоковедов, увидеть буддийские сокровища из частных российских коллекций и выпить чашку настоящего тибетского и непальского чая можно будет 22 и 23 апреля в московской библиотеке имени М.А. Волошина, которая хорошо известна, как один из ведущих востоковедных центров Москвы.

Проект «Слово Будды», посвященный памяти известного российского востоковеда и философа Е.Н. Молодцовой (1944−2010), организован при научной поддержке Государственного Эрмитажа и Музея антропологии и этнографии РАН; специальными гостями вечеров будут с.н.с. Эрмитажа, известный российский китаевед Мария Меньшикова и старший хранитель МАЭ, буддолог Дмитрий Иванов. Проект также получил личное благословение Его Святейшества Далай-ламы XIV, который, посетив Москву в 2007 году, побывал в библиотеке им. М.А. Волошина, передал в ее фонд редкие книги по тибетскому буддизму, а также совершил в ней особый ритуал, призванный принести процветание делу распространения знания и просвещения.

Среди экспертов проекта — известные российские путешественники по странам гималайского региона Иван Дементиевский, Сергей Вакорин и Инесса Картинцева, которые не только поделятся своим опытом посещения буддийских монастырей высокогорных областей Непала и Индии, но и представят публике авторский фильм «В тени Гималаев», который посвящен судьбам и образу жизни тех, кто хранит канон буддизма и добуддийской религии Бон и древние ритуалы там, где почти не ступала нога западного человека.

Особенную роль в проекте, который станет самым неожиданным в московской «Библионочи», играет открытие выставки «Небесное искусство». Как сообщил Сергей Куприянов — генеральный продюсер проекта и директор библиотеки им. М.А. Волошина, выставочное пространство украсят редчайшие образы Будды и божеств его круга из шести частных собраний, погружая зрителя в мир Тибета, Монголии, Мьянмы, Китая и Индии. Среди экспонатов, размеры которых варьируются от миниатюрных тибетских статуэток до огромного бирманского Будды весом 400 кг, есть подлинные буддийские святыни — бронзовые статуи Будды и ритуальные предметы, принадлежавшие выдающемуся бурятскому учителю и ламе (священнику) Дармадоди Жалсараеву (1899−1993), имя которого связано с возрождением буддизма в постсоветской России; в частности, именно его усилиями был переосвящен знаменитый Иволгинский дацан в Бурятии, где он был ширээте (настоятелем) в 1980—1986 гг.

Самые древние памятники в экспозиции, предоставлены крупнейшим в России частным собранием буддийского искусства группы компаний «Арбат-капитал»; они созданы в II—III вв. в Гандаре (совр. Индия, Пакистан) и представляют собой уникальный синтез древнеиндийского и античного стилей искусства.

Погружение в мир гор и древней мудрости будет сопровождаться подлинными звуками тибетской ритуальной музыки во время концерта группы Святослава Пономарева «Пурба» — уникального коллектива, многие годы занимающегося исследованием мелодики Тибета, горлового пения в стилях «гьер» и «дзоке». Музыканты играют на подлинных старинных тибетских инструментах, среди которых, словно подчеркивая буддийскую концепцию о тщете мирских иллюзий и изначальной пустоте, — трубы «ганлин», элементы которых выполнены из человеческих берцовых костей.

Впервые Библионочь в России состоялась в 2012 году по инициативе известного московского культуролога и менеджера культуры Александры Вахрушевой. Акция, начавшаяся как добровольное объединение проектов нескольких библиотек, уже на второй год существования стала всероссийской. Только в Москве в 2015 году события акции посетило более 150 тысяч человек.