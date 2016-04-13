Вашингтон, 13 апреля, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Британский астрофизик Стивен Хокинг и российский миллиардер Юрий Мильнер намерены отправить космический зонд к Альфа Центавра, сообщает НТВ.

uniarch.arvaal.com Звездная система Альфа Центавра

Проект получил название Breakthrough Starshot и должен стать первой попыткой межзвездной экспедиции. Это станет продолжением инициативы Breakthrough Listen по поиску сигналов от инопланетных цивилизаций.

Юрий Мильнер готов вложить в создание межзвездного аппарата 100 млн долларов.

Зонд, который должен отправиться к Альфа Центавра, будет представлять из себя нанокорабль с лазерными парусами. Ускоряясь при помощи массива лазеров, зонд сможет разогнаться до скорости, составляющей 20% скорости света (равной 300 тыс. км в секунду).

На создание такого аппарата и сопутствующей лазерной системы может понадобиться несколько десятилетий.

Двойная звезда Альфа Центавра находится на расстоянии 4,36 световых лет от Земли. Звезды Альфа Центавра по своим физическим характеристикам похожи на наше Солнце, но по возрасту старше нашего светила на 1,5 миллиарда лет.