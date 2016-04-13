Мосул, Ирак, 13 апреля, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» разрушили в Мосуле (Ирак) древний храм «Ворота Бога», пишет газета Independent со ссылкой на источник в Британском институте изучения Ирака.

bpclub.ru Ворота Машки. Довоенное фото. Мосул

Ворота, построенные в 7 веке до н.э., стояли на пути в Ниневию — столицу Ассирийской империи и один из величайших городов древнего мира. Памятник был одним из наиболее древних на территории современного Ирака.

Официальный Багдад эту информацию пока не подтверждал.

Ранее «Исламское государство» уничтожило многие памятники архитектуры и объекты культурного наследия. Так, в феврале 2015 года была взорвана центральная библиотека Мосула, а книги, хранившиеся в ней, сожжены.

В августе были взорваны древние храмы Баалшамина и Бэла в Пальмире (Сирия). Также в Пальмире была уничтожена статуя Льва Аллата, возраст которой — 2 тыс. лет.