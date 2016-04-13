Киев, 13 апреля, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Американская ежедневная газета New York Times собиралась опубликовать интервью, которое якобы дал изданию президент Украины Пётр Порошенко. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что поддельное интервью сфабриковали российские спецслужбы. Об этом он сообщил в своём Facebook.

Цитата из к/ф «Бесславные ублюдки». Реж. Квентин Тарантино. 2009. Германия, США Розыгрыш

«Российские спецслужбы продолжают гибридную войну против Украины», — заявил Цеголко.

Он пояснил, что спецслужбы подготовили поддельное письмо и предприняли ряд шагов, чтобы «интервью» появилось на страницах американской газеты.

«На фальшивом бланке подали телефоны и электронные адреса своих агентов, провели переговоры и даже по телефону озвучили «ответа» на вопрос», — сообщил он.

По словам Цеголко, издание проверило подлинность «ответов» в пресс-службе украинского президента. Благодаря этому поддельное интервью не вышло в свет.

«Спасибо им за это», — подчеркнул Цеголко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о гибридной войне против Украины уже заявлял в начале апреля Пётр Порошенко. В частности, статья о коррупции на Украине, вышедшая в New York Times, по мнению президента Украины, является элементом «гибридной войны», которая ведется против Киева.

Ранее от имени Порошенко российским пранкерам Вован и Лексус удалось разыграть ряд известных лиц.

В феврале они рассказали о звонке лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. 10 марта стало известно о том, что пранкеры разыграли адвоката Марка Фейгина, представляющего интересы Надежды Савченко.

При этом Вован и Лексус заверили, что никогда не работали на российские спецслужбы.