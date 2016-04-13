Вашингтон, 13 апреля, 2016, 06:11 — ИА Регнум. Островное государство Науру стало 189-м членом Международного валютного фонда (МВФ), говорится в пресс-релизе организации.

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В церемонии подписания соглашения, которая состоялась 12 апреля в Вашингтоне, участвовали директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и министр финансов Науру Дэвид Аданг.

Кристин Лагард приветствовала Науру в качестве нового члена МВФ и высказала мнение, что небольшому островному государству с такими характерными проблемами, как географическая удалённость и изменения климата, пойдёт на пользу участие в глобальном экономическом сотрудничестве.

«МВФ готов оказывать содействие правительству и народу Науру в достижении их целей развития и в их сотрудничестве с другими партнёрами по международному сообществу», — добавила глава фонда.

Начальная квота Науру в МВФ установлена в размере около 2,8 млн долларов США.

Республика Науру — карликовое государство в южной части Тихого океана. Его площадь составляет 21,3 квадратных километра, население — около 11 тысяч человек. Республика была включена в состав ООН в 1999 году.