Пекин, 13 апреля, 2016, 05:50 — ИА Регнум. Официальный представитель Главного таможенного управления КНР Хуан Сунпин выступил с заявлением, согласно которому в I квартале 2016 г. объем внешней торговли Китая снизился на 5,9%.

arhivach.org Шанхай

Согласно предоставленным данным, в период с января по март объем внешней торговли КНР составил 5,2 трлн юаней ($804,3 млрд), пишет «Чжунго жибао».

Импорт товаров и услуг сократился более чем на 8% и составил 2,2 трлн юаней. Китайский экспорт также продемонстрировал негативную динамику, снизившись на 4,2% — до 3 трлн юаней.

Несмотря на снижение объемов внешней торговли, в Китае отмечается рост прямых иностранных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, объем прямых иностранных инвестиций в период с января по март 2016 г. составил 224,21 млрд юаней ($37,4 млрд).